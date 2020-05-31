Украина

Тренер ковалевцев не питает иллюзий, что его команда за восемь туров отыграет 17-очковый дефицит.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин оценил матч против Десны (0:2). Он считает, что его команда неплохо выглядела, однако во втором тайме ей не хватило физической подготовки.

"Если в первом тайме мы полностью владели преимуществом, то во втором тайме это было обоюдно: то Десна владела, то мы. Колос заработал пенальти, имел моменты, но такое чувство, что где-то остановились ребята", — заявил Костышин в комментарии телеканалам Футбол 1/2/3.

За восемь туров до конца чемпионата Колоса уступает идущей пятой Александрии 17 очков. Практически наверняка ковалевцы не финишируют выше шестого места, поэтому Костышин не особо расстраивается из-за результата.

"У нас своя стратегия подготовки к чемпионату. Мы не подходим к первым играм в лучших кондициях. Десне, наверное, тяжелее, чем нам. Для нас турнирное положение не важно: мы как на шестом месте есть, так и останемся. А для Десны каждое очко на вес золота. Я думаю, они готовились именно к нам, а мы же готовимся постепенно, чтобы через третье-четвертое набрать свои оптимальные кондиции", — добавил Руслан Костышин.

В следующем туре Колос сыграет на выезде против Зари в Запорожье.