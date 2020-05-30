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Колос - Десна, фото Колос
30 мая 2020, 18:46
Десна в рамках 24-го тура чемпионата Украины пожаловала в гости к Колосу и добыла победу с уверенным счетом.
Три набранных очка благодаря голам Дениса Фаворова и Егора Картушова позволили обойти Динамо и забраться на третье место.
Обзор матча:
Колос — Десна 0:2
Голы: Фаворов, 64, Картушов, 84
На 68-ой минуте Виталий Гавриш не забил пенальти (вратарь).
Колос: Яшков — Ефремов, Петров, Гавриш, Емец — Богданов, Милько (Сорокин, 85) — Ильин (Кожушко, 72), Смирный (Морозко, 82), Вильхамссон (Бондаренко, 83) — Лысенко.
Десна: Паст — Фаворов, Тамм, Имереков, Мостовой — Огиря — Калитвинцев (Конопля, 80), Тотовицкий (Будковский, 86), Домбровский (Ермаков, 90+3), Гуцуляк (Картушов, 46) — Филиппов (Гитченко, 90+2).
Предупреждения: Милько, Петров, Емец — Гуцуляк, Имереков, Фаворов, Будковский (не на поле