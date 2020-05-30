Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Десна в рамках 24-го тура чемпионата Украины пожаловала в гости к Колосу и добыла победу с уверенным счетом.

Три набранных очка благодаря голам Дениса Фаворова и Егора Картушова позволили обойти Динамо и забраться на третье место.

Обзор матча:

Колос — Десна 0:2

Голы: Фаворов, 64, Картушов, 84



На 68-ой минуте Виталий Гавриш не забил пенальти (вратарь).



Колос: Яшков — Ефремов, Петров, Гавриш, Емец — Богданов, Милько (Сорокин, 85) — Ильин (Кожушко, 72), Смирный (Морозко, 82), Вильхамссон (Бондаренко, 83) — Лысенко.



Десна: Паст — Фаворов, Тамм, Имереков, Мостовой — Огиря — Калитвинцев (Конопля, 80), Тотовицкий (Будковский, 86), Домбровский (Ермаков, 90+3), Гуцуляк (Картушов, 46) — Филиппов (Гитченко, 90+2).



Предупреждения: Милько, Петров, Емец — Гуцуляк, Имереков, Фаворов, Будковский (не на поле