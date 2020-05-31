Украина

Полузащитник Днепра-1 прокомментировал матч 24-го тура украинской Премьер-лиги против Олимпика.

Днепр-1 добыл третью победу подряд, обыграв в 24-м туре Олимпик (3:1).

"Начало игры было немного неуверенным, но это совершенно естественно, ведь пауза в чемпионате была достаточно длинной. Очень важно было начать с победы, но еще важнее – с хорошей игры. Считаю, что Днепр-1 показал очень хороший футбол. Жаль, что это было при пустых трибунах", — цитирует полузащитника Днепра-1 Юрия Вакулко официальный сайт клуба.

"Увы, пропустили на третьей компенсированной минуте, но ничего страшного. Значит, нам есть над чем работать. Но это уже третья победа подряд, это очень хороший показатель, ведь такого на уровне УПЛ у нас еще не было".

Днепр-1 лидирует во второй шестерке, опережая на шесть очков Мариуполь, который провел на игру меньше. Следующий матч днепряне проведут на выезде против ПФК Львов шестого июня.