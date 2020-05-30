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Днепр-1 - Олимпик, фото Олимпик
30 мая 2020, 20:38
Днепр-1 в рамках поединка 24-го тура чемпионата Украины принимал на своем поле Олимпик и добился убедительной победы.
Подопечные Дмитрия Михайленко отметились трижды в воротах соперника, на что дончане ответили лишь одним точным ударом.
Обзор матча:
Днепр-1 — Олимпик 3:1
Голы: Булеца, 31, Адамюк, 62, Тейлор, 77 — Политыло, 90+3 (пен.)
Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — С. Кравченко — Тейлор (Чичиков, 81), Ди Франко (Когут, 63), Вакулко (Снижко, 81), Булеца (Назаренко, 63) — Хобленко (Коркишко, 71).
Олимпик: Крынский — Ксенз (Баланюк, 68), Гришко, Зотько (Литвин, 73), Лебеденко — Цымбалюк — Н. Кравченко, Кравчук (Завийский, 68), Политыло, Тейшейра (Балашов, 73) — Шахаб (Е. Пасич, 83).
Предупреждения: Вакулко — Кравчук, Шахаб, Зотько.