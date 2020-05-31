Украина

Екатерина Монзуль после просмотра видеоповтора отменила гол из-за фола Дениса Попова.

Центральный поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и донецким Шахтером не обошелся без спорного эпизода.

Уже на 20-й минуте матча хозяева вышли вперед благодаря голу Сергея Сидорчука, однако после этой атаки на газоне оказался полузащитник "горняков" Тарас Степаненко.

Главный арбитр встречи Екатерина Монзуль обратилась за помощью к видеоассистенту VAR, после чего отменила взятие ворот из-за фола Дениса Попова.