Несмотря на невзрачный первый тайм, подопечные Луиша Каштру смогли не только отыграть пропущенный мяч, но и развили свой успех двумя точными ударами (3:1).
Шахтер — Динамо, фото ФК Шахтер Донецк
31 мая 2020, 18:55
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Шахтер — Динамо 3:1
Голы: Марлос, 39, 67, Маркос Антонио, 74 — Буяльский, 38
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик (Коноплянка, 84) — Марлос (Тете, 76), Коваленко (Маркос Антонио, 53), Тайсон (Соломон, 85) — Мораес (Фернандо, 76).
Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев — Цитаишвили (Караваев, 77), Буяльский (Дуэлунд, 88), Вербич — Русин (Де Пена, 77).
Предупреждения: Исмаили, Коваленко — Попов.