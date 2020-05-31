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Шахтер — Динамо 3:1
Голы: Марлос, 39, 67, Маркос Антонио, 74 — Буяльский, 38

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик (Коноплянка, 84) — Марлос (Тете, 76), Коваленко (Маркос Антонио, 53), Тайсон (Соломон, 85) — Мораес (Фернандо, 76).

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев — Цитаишвили (Караваев, 77), Буяльский (Дуэлунд, 88), Вербич — Русин (Де Пена, 77).

Предупреждения: Исмаили, Коваленко — Попов.