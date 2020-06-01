Украина

Football.ua подводит итоги 24-го тура украинской Премьер-лиги.

Украинская Премьер-лига вернулась! Правда, поводов для позитива стало меньше, когда в субботу утром появились новости о заболевании коронавирусом в стане Карпат. Остается надеяться, что соответствующими органами будут вынесены логичные решения, относительно не сыгранного матча Карпат против Мариуполя и дальнейших поединков "зелено-белых". Впрочем, помимо плохих эпидемиологических новостей, были и хорошие футбольные.

Объективно, в большинстве сыгранных матчах команды порадовали болельщиков качеством посткарантинного футбола. Да, пускай брак в действиях игроков иногда преобладал над красивой комбинационной игрой, однако динамика футбола в некоторых поединках радовала. В частности, это касается двух центральных поединков — Александрии против Зари и Шахтера против Динамо.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 24 ТУР

Топ-6 — не для Колоса

Возобновление украинской Премьер-лиги стартовало в столице, на Оболонь-Арене. Колос принимал Десну.

Никто не собирается забрасывать камнями ковалевский клуб. Эта команда, попав в топ-6, и так совершила подвиг. Однако, констатируем факт — Колос не готов к компании клубов из верхней шестерки. "Колоски" достаточно неплохо выглядели против Десны и имели прекрасные шансы претендовать даже на три очка. Впрочем опыт и лучшая реализация своих моментов "северян" взяли верх.

Колос — Десна 0:2

Голы: Фаворов, 64, Картушов, 84



На 68-ой минуте Виталий Гавриш не забил пенальти (вратарь).



Колос: Яшков — Ефремов, Петров, Гавриш, Емец — Богданов, Милько (Сорокин, 85) — Ильин (Кожушко, 72), Смирный (Морозко, 82), Вильхамссон (Костышин, 83) — Лысенко (Бондаренко, 83).



Десна: Паст — Фаворов, Тамм, Имереков, Мостовой — Огиря — Калитвинцев (Конопля, 80), Тотовицкий (Будковский, 86), Домбровский (Ермаков, 90+3), Гуцуляк (Картушов, 46) — Филиппов (Гитченко, 90+2).



Предупреждения: Милько, Петров, Емец — Гуцуляк, Имереков, Фаворов, Будковский (не на поле).

Безголевая игра в первом тайме поединка на Оболонь-Арена могла бы быть легко оправдана ужасными погодными условиями и пострадавшим от них переувлажненным газоном. Однако накопившийся спортивный голод повел команды по пути наибольшего сопротивления сложившимся обстоятельствам, а зрители в итоге получили порцию футбола, который вполне мог бы по своей зрелищности составить конкуренцию матчу немецкой Бундеслиги.

Темп атак задавали номинальные хозяева, а гостям тем временем пришлось столкнуться с неприятным обстоятельством — Александр Рябоконь решил нагрузить левый фланг наступления своей команды, но как раз в той зоне у штрафной Колоса и собралось наибольшее число выпавших осадков, так что качественно отдать пас в чужие владения не предоставлялось возможным. В то же время, на противоположной половине "колоски" использовали весь доступный арсенал для создания проблем Пасту.

Страж ворот черниговчан несколько раз справился с исходившей от Владимира Лысенко — одного из наиболее заметных участников наступлений со стороны обеих команд — угрозой. Удалось Пасту пережить и неприятный психологический момент в начале поединка, когда мяч предательски выпал из его рук за лицевую, что привело к угловому, с которого все тот же Лысенко мог вполне открыть счет. Однако давление Колоса перед перерывом начало постепенно сходить на нет, чем, впрочем, Десна не воспользовалась, ограничившись авантюрными попытками Калитвинцева подловить на ошибке Яшкова с помощью дальнего удара. По возвращению команд на поле во втором тайме куда-то подевалась уверенность Колоса в атакующих действиях, чем тут же воспользовались оппоненты, постепенно перенимая инициативу во владении мячом. По-настоящему разворачиваться события в матче начали уже после завершения полного часа игрового времени, а определяющим моментом стал гол Дениса Фаворова после подачи с левого фланга от Тотовицкого.

В ответ на пропущенный мяч, Колос попытался тут же сходить в массированную атаку, и уже внутри штрафной Паста капитану гостей не повезло с выносом мяча после заброса от Богданова в направлении Вильхамссона. Фаворов был первым на перехвате, однако при этом грубо влетел ногой прямиком в грудь сопернику, что вполне тянуло на назначение пенальти. Тут уже пришлось включаться в игру Пасту, а его удачно выставленная над головой рука при ударе Гавриша практически по центру ворот спасла Десну от пропущенного мяча. Стоило игре перейти в завершающий отрезок, как все тот же Гавриш допустил грубую ошибку у владений своей команды, уступив в верховой борьбе Филиппову, после чего форвард Десны записал в свой актив голевую скидку головой на Картушова, а Егор окончательно добил соперников в хладнокровном стиле.

Заря умеет бить Динамо и Шахтер, но беспомощна против Александрии

Шикарным разогревом за день до Классического стал матч на стадионе Ника. Действующий бронзовый призер УПЛ Александрия принимала Зарю, которая всерьез составляет конкуренцию Динамо за вторую строчку. Впрочем сейчас команда Шарана своей победой над луганчанами довела интригу в турнирной таблице до предела. Виктору Скрипнику ничего не остается делать, как грустить и ждать реванша, ведь все четыре матча против Александрии в этом сезоне Заря проиграла (трижды в УПЛ, один в Кубке в серии пенальти).

Александрия - Заря 1:0

Гол: Гречишкин, 90+4 (с пенальти)

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Ковалец, Гречишкин, Грицук (Банада, 56) — Лучкевич (Шастал, 79), Ситало (Безбородько, 79), Третьяков (Задерака, 61)

Заря: Махарадзе — Хомченовский (Лунев, 74), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Цвек — Леднев (Абу Ханна, 89), Юрченко (Иванисеня, 88), Кочергин — Перович (Громов, 73), Кабаев (Тымчик, 60)

Предупреждения: Пашаев — Леднев, Лунев, Михайличенко, Вернидуб

Удаление: Михайличенко, 85 (повторное предупреждение).

Хозяева активнее начали встречу и могли повести в счете уже на второй минуте, но сразу нескольким игрокам Александрии не удалось протолкнуть мяч в ворота. Вскоре после этого гости перехватили инициативу, которой владели большую часть первого тайма. Кочергин мог забить быстрый гол, пробив по воротам из выгодной позиции, но его удару не хватило точности. Подопечные Виктора Скрипника много владели мячом на чужой половине поля, часто подбираясь к владениям Панькива, однако до опасных моментов дело не доходило. Несмотря на немалое количество ударов по воротам, реальной угрозы для голкипера они не несли. Чаще всего они были заблокированы защитниками, а в остальных случаях мяч пролетал мимо створа. Александрия же рассчитывала на игру на контратаках, одна из которых могла привести к забитому голу. Ковалец выложил мяч на голову Третьякову, но тому не удалось пробить мимо Махарадзе.

Самой опасный момент в первой 45-минутке создали хозяева. Мирошниченко был обязан забивать с близкого расстояния после паса Третьякова, но Денис не попал по воротам, упустив отличную возможность забить. Заре же не удалось создать ни одного по-настоящему опасного момента, так что в первой половине встречи Панькив пребывал без серьезной работы. Командам не удалось открыть счет в первом тайме, таким образом, они отправились отдыхать с "нулями" на табло. После возобновления игры гости снова завладели игровым и территориальным преимуществом в надежде забить быстрый гол. Но, как и в первом тайме, им никак не удавалось вскрыть оборону соперника. Подопечные Скрипника проводили атаку за атакой, но никаких дивидендов это не приносило. А вот александрийцы вновь были остры на чужой половине поля и вполне могли забить. В одном из эпизодов Банада замыкал дальнюю штангу после подачи углового, но ему не удалось попасть по воротам с нескольких метров.

Далее хозяева надолго забрали мяч себе и атаковали большими силами, что привело еще к двум опасным моментам. Сперва Задерака перебросил мяч через вышедшего из ворот Махарадзе, но не попал в створ. А затем голкипер Зари в красивом прыжке отразил удар Ковальца. Через несколько минут после этого Хомченовский мог забить после прострела Михайличенко, но Дмитрий не смог как следует попасть по мячу. После этого луганчане вновь перехватили инициативу, пойдя вперед большими силами. Ожидалось, что гости попытаются вырвать победу, но все карты спутало удаление Михайличенко, получившего две желтые карточки.

Оставшись в численном меньшинстве, Заря уже не так рьяно шла в атаку, учитывая тот факт, что в составе соперника на одного игрока больше. В концовке матча Скрипник решил усилить оборону, что в итоге пошло команде не на пользу, а в ущерб. Едва вышедший на замену Абу Ханна сбил в штрафной площади Банаду, за что был назначен пенальти. Главный арбитр долго обсуждал свое решение с видеоассистентом, и в итоге, к несчастью несогласных игроков Зари, утвердил назначение одиннадцатиметрового удара. Гречишкин подошел к мячу и хладнокровно исполнил "приговор" — 1:0. В оставшееся время хозяева пытались забить еще раз, но в итоге счете на табло не претерпел изменений.

А Днепр-1 как-будто и не уходил на карантин

Днепр-1 заслуженно добыл три очка в матче против донецкого Олимпика. Команда Дмитрия Михайленко, встретив достойный отпор соперника, сумела перевесить чаши весов на свою сторону благодаря более эффективному завершению атак.

Днепр-1 — Олимпик 3:1

Голы: Булеца, 31, Адамюк, 62, Тейлор, 77 — Политыло, 90+3 (пен.)



Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — С. Кравченко — Тейлор (Чичиков, 81), Ди Франко (Когут, 63), Вакулко (Снижко, 81), Булеца (Назаренко, 63) — Хобленко (Коркишко, 71).



Олимпик: Крынский — Ксенз (Баланюк, 68), Гришко, Зотько (Литвин, 73), Лебеденко — Цымбалюк — Н. Кравченко, Кравчук (Завийский, 68), Политыло, Тейшейра (Балашов, 73) — Шахаб (Е. Пасич, 83).



Предупреждения: Вакулко — Кравчук, Шахаб, Зотько.

Хозяева поля увереннее смотрелись в контроле мяча, однако за Олимпиком остался первый по-настоящему голевой момент — Юрчук не позволил Тейшейре оформить точный удар головой уже к 8-й минуте. Первая полчаса игрового времени являлись тем периодом, когда "олимпийцам" удавался качественный переход между линиями и было сложно отметить выпадавших из игры футболистов. Однако обстановку серьезно изменил гол Сергея Булецы, которому на 31-й минуте точным прострелом с правого фланга успешно ассистировал перешедший в зимнее трансферное окно под руководство Дмитрия Михайленко Лукас Тейлор.

Получив преимущество по счету на табло, Днепр-1 только продолжил наращивать давление, что в итоге обернулось для гостей потерей контроля над ситуацией на футбольном поле. Первым пострадавшим от разрушения связи между линиями оказался нападающий Захеди Шахаб, которому до ухода на перерыв так и не удалось отметиться опасным моментом. По возвращению на поле, к форварду Олимпика наконец-то начала доходить мяч, однако тут уже начала проявляться неспособность игрока качественно завершить атаку. Венец выступления Шахаба — предупреждение за симуляцию у чужих владений, при этом, примечательно, что игрок все равно пойдет исполнять похожий трюк несколькими минутами позже, но арбитр его простит.

А Днепр-1 тем временем сосредоточился на увеличении отрыва по счету. Точно поданный в центр штрафной навес с углового на правом фланге от Сергея Булецы позволил Адамюку выбрать свободный угол чужих ворот для поражения ударом головой. Еще чуть ближе к финальному свистку, Тейлор не заметит Крынского на линии ворот мощным выстрелом в ближний угол после быстрой передачи Назаренко в правую половину штрафной.

Олимпик практически опустил руки после таких выпадов оппонентов, а единственное, на что хватило дончан в атаке — это пенальти на последних минутах, который Политыло заработал благодаря финту против Кравченко, после чего реализовав прицельным ударом в левый нижний угол. 3:1 — погода в Днепре полностью соответствовала происходящему на поле: дождь был в роли Олимпика, однако осадки лишь изредка сменяли яркое солнце хозяев.

Потерянные три очка Ворсклы

Полтавчане целиком и полностью переиграли ФК Львов у себя дома. Более того, команда Максимова должна была уничтожать "сине-золотых", однако, не реализация огромного количества моментов сыграло с ними злую шутку в компенсированное время поединка.

Ворскла — Львов 1:1

Голы: Кане, 13 — Шина, 90+3 ( с пенальти)

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Пуцлин, Скляр, Кане — Васин (Якубу, 80), Кулач (Шехич, 90+2), Степанюк (Кравчук, 84)

Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Велвес, 83) — Алваро, Приймак — Татарков (Бопесу, 83), Богунов, Шина — Ныч (Ренан, 52, (Яковелли, 70))

Предупреждения: Скляр — Шина, Алваро, Велвес.

Подопечные Максимова с первых минут взяли мяч под свой контроль и старались атаковать широко, но доводить дело до опасных ударов по воротам не удавалось. Тем не менее, полтавчане довольно быстро смогли открыть счет. Кане получил мяч в чужой штрафной площади и плотным ударом послал его в угол ворот. 1:0. Львов сразу же отреагировал на происходящее и увереннее стал идти вперед, но, опять же, опасные моменты не возникали. Полтавчане испытывали некоторые трудности с выходом в атаку. Альюну все чаще приходилось делать длинные передачи на чужую половину поля, но, как правило, мяч доставался сопернику.

Первый стоящий момент у команды Меликяна возник, когда Нич здорово поборолся за мяч в чужой штрафной и пробил низом, но Резник ногой отразил удар. Полтавчане довольно быстро ответили Степанюк пробивал головой из убойной позиции — мяч сотряс перекладину ворот Сарнавского. До перерыва больше опасных моментов не возникло, а команды ушли отдыхать при минимальном преимуществе Ворсклы. Начало второй половины игры прошло под серию атак полтавчан и очень странно, что хозяева так и не смогли увеличить преимущество в счете. Сперва, Кулач пробивал из убойной позиции головой, но Борзенко выбил мяч с линии ворот. А еще через несколько минут Кулач пробивал головой с метров пяти от ворот — мяч непонятным образом прошел выше ворот.

После неудачного шквала атак Ворскла отошла в оборону, дав свободу сопернику. Львовяне шли большими силами вперед, но атакам команды Меликяна частенько не хватало мысли. Несколько замен никак не оживили игру команды в нападении, но сравнять счет все-таки удалось. Болесу попал мячом в руку Пуцлину, а арбитр указал на "точку". Шина, в свою очередь, уверенно реализовал "приговор". Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.

Шахтер — чемпион 2.0

"Горняки" еще раз подтвердили то, что в этом сезоне именно они заберут золотые медали. Команда Каштру в очень уверенном стиле переиграла киевское Динамо, воспользовавшись недостаточно хорошей физической формой "бело-синих" во втором тайме. Дончане, отдав команде Михайличенко старт поединка, добыли волевую победу над принципиальным соперником, по сути, в логове, врага.

Шахтер — Динамо 3:1

Голы: Марлос, 39, 67, Маркос Антонио, 74 — Буяльский, 38



Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик (Коноплянка, 84) — Марлос (Тете, 76), Коваленко (Маркос Антонио, 53), Тайсон (Соломон, 85) — Мораес (Фернандо, 76).



Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев — Цитаишвили (Караваев, 77), Буяльский (Дуэлунд, 88), Вербич — Русин (Де Пена, 77).



Предупреждения: Исмаили, Коваленко — Попов.

Киевляне к выполнению своих задач подошли крайне ответственно от самого начала встречи, а вот дончане явно не прониклись боевой атмосферой противостояния, от чего перевес их соперников был заметен невооруженным взглядом. На этом фоне первый момент, который был создан у ворот Пятова выглядел достаточно логичным стечением обстоятельств — защита Шахтера расслабилась при отскоке, а голкиперу пришлось отражать удар Вербича. Моментов у "бело-синих" было не так уж и много, однако завершение имевшихся шансов поражало. На исходе 20-и сыгранных минут Сидорчуку вновь удалось оформить блестящий удар из-за пределов штрафной, однако тут же в эпизод вступила Монзуль, на которую надавили игроки Шахтера — при взаимодействии с VAR оказалось, что Попов отмахнулся от Степаненко в момент отскока мяча из штрафной к полузащитнику Динамо.

Эмоции мигом накалились, однако Екатерина Монзуль все равно сумела удержать игру в спортивном ключе. Шахтер, по состоянию на 38-ю минуту и не думал включаться в игру, за что и получил прекрасный заброс за спину центральным защитникам с правого фланга от Цитаишвили, который в "стиле ван Перси" завершил Буяльский. И вот тут дончан наконец-то хоть что-то смутило. В ответной атаке быстрая двухходовая комбинация между Мораесом и Марлосом завершилась бильярдным ударом последнего в левый нижний угол, с которым не имел шансов справиться Бущан. Хотя и просвет между ногами Попова, куда и пробил 11-й номер Шахтера, был куда больше, чем оставил неприкрытым в воротах голкипер. На том и завершили первую половину команды, изрядно подняв интерес к оставшемуся времени матча.

Во второй половине ожидалось, что хозяева, если не перейдут в массированное наступление, то хотя бы смогут отодвинуть соперника поближе к центру поля. Однако Динамо продолжало настаивать на своих позиционных атаках, однако куда-то подевалась инициативность футболистов в завершающей стадии. Цитаишвили хорошо зарекомендовал себя до перерыва, но по возвращению в игру откровенно сдал в плане инициативности, в результате чего отправился на скамейку за четверть часа до конца матча. А ведь к этому моменту Шахтер уже успел решить судьбу встречи. Марлос растворился после ответного гола и Каштру уже готовил выход Тете вместо него, однако в нужный момент украинец включился в игру, а очередной эпизод игры “столбом” от Мораеса в чужой штрафной, завершился прекрасным ударом с правой ноги в ближний угол.

Тете вышел на поле все равно, но за мгновение до этого "горняки" похоронили интригу в контратаке, которую по левому флангу на своих плечах протащил Исмаили. Завершающая игра в мелкий пас с Маркосом Антонио завершилась точным ударом вышедшего на замену Коваленко полузащитнику. И только потом Михайличенко начал вмешиваться в игру заменами, однако возможность была упущена — Каштру сделал свой ход раньше.

Коронавирусные Карпаты

К огромному сожалению, не все матчи 24-го тура УПЛ состоялись согласно графику. Мариуполь ехал на автобусе во Львов, но буквально перед Житомиром получил известие о том, что их матч против Карпат не состоится. Причина для столько карантинной поры банальна до невозможности — в стане Карпат нашли китайскую хворь. Таким образом, проведения футбольного поединка с участием "зелено-белых" автоматически становится невозможным.

Пока достоверно неизвестно, какая судьба будет у поединка Карпаты — Мариуполь. Решение по данному поединку должно быть вынесено сегодня, 1 июня, дирекцией УПЛ. Скорее всего, данная встреча будет перенесена и сыграна немногим позже.

Однако не менее важен вопрос, что будет с остальными матчами Карпат. Согласно медицинскому протоколу, клуб не сможет принимать участие в матчах на протяжении двух следующих недель. Также невозможным становится проведения тренировочных занятий. Что мы имеем? Карпаты, в лучшем случае, только через две недели приступят вновь к тренировкам. Вряд ли на следующий день их заставят играть, так как риск получения травм будет очень велик. Получается матчи 25-го (Ворскла) и 26-го туров (Днепр-1) "львы" точно пропустят. Не ясно, что будет с игрой 27-го тура (против Олимпика), который запланирован на 20 июня.

Статистика по игрокам

Среди всех лидеров трех нижеприведенных таблиц, лучшую динамику по итогам 24-го тура показал Марлос, который отметился дублем в ворота Динамо. Тем самым бразильский украинец поднялся с пятого места на третье в списке бомбардиров и с восьмого на четвертое в рейтинге игроков по системе гол+пас.

Бомбардиры

Ассистенты

Гол+пас

ИГРОК КЛУБ гол+пас ИГРЫ Жуниор Мораес Шахтер 17+10=27 21 Тайсон Шахтер 9+8=17 18 Александр Филиппов Десна 13+3=16 22 Марлос Шахтер 11+2=13 18 Богдан Леднев Заря 10+3=13 20 Виктор Цыганков Динамо Киев 8+5=13 21 Назарий Русин Динамо Киев/Заря 6+6=12 18 Владислав Кочергин Заря 4+6=10 23

Турнирная таблица

Победа Шахтера над Динамо, Александрии над Зарей и Десны над Колосом — закрутили-завертели интригу за серебро до предела. У троих клубов по 46 очков и на три меньше у еще одной команды. С первой и последней строчкой верхней шестерки все понятно, а вот как сложится судьба 2-5 мест — загадка.

Во второй шестерке есть явный лидер — Днепр-1. Однако не сыгравший свой матч в текущем туре Мариуполь потенциально находится пока не далеко от своих конкурентов. Полтавская Ворскла упустила возможность приблизиться к зоне плей-офф еврокубков и продолжает делить с ФК Львов 9-10 места.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О потенциальная путевка ГРУППА I 1 Шахтер 24 20 2 2 62 16 46 62 Групповой этап Лиги чемпионов 2 Заря 24 14 4 6 40 19 21 46 3-й кв. раунд Лиги чемпионов 3 Десна 24 14 4 6 39 16 23 46 Групповой этап Лиги Европы 4 Динамо Киев 24 14 4 6 46 21 25 46 3-й кв. раунд Лиги Европы 5 Александрия 24 13 4 7 35 25 10 43 Плей-офф за еврокубки 6 Колос 24 8 2 14 27 45 -18 26 Плей-офф за еврокубки ГРУППА II 1 Днепр-1 24 9 4 11 31 35 -4 31 Плей-офф за еврокубки 2 Мариуполь 23 6 7 10 21 37 -16 25 Плей-офф за еврокубки 3 ПФК Львов 24 5 7 12 18 37 -19 22 4 Ворскла 24 6 4 14 17 40 -23 22 5 Олимпик 24 5 4 15 19 41 -22 19 6 Карпаты 23 2 8 13 18 41 -23 14 Вылет в Первую лигу

Следующий тур

Центральным матчем 25-го тура станет встреча киевского Динамо и Александрии. Теоретически команда Шарана может догнать "бело-синих" в турнирной таблице, в случае победы. Заря примет Колос, где обязана брать три очка и продолжать удерживать вторую строчку, а вот черниговская Десна поедет на экзамен к донецкому Шахтеру.

Львовские Карпаты вряд ли сыграет в следующем туре. Соответственно такая же участь ждет и полтавскую Ворсклу. Днепр-1 попытается закрепиться в статусе лидера нижней шестерке, поехав в гости к ФК Львов, а донецкий Олимпик примет Мариуполь.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 25 ТУР

Вадим Адаменко, Football.ua