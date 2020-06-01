Украина

Нападающий покинул львовскую команду по согласию двух сторон.

Карпаты прекратили сотрудничество с нападающим Кириллом Кириленко, сообщает официальный сайт "львов".

"Так сложилось, что в данный момент хочу находиться рядом со своей семьей и близкими. Благодарен Карпатам за проведенный год вместе! Воспоминаний осталось очень много, я здесь нашел много друзей и замечательных партнеров. Буду скучать по всем игроками, персоналом, нашими выездами и фирменными шутками.

Наверное, мне не хватило времени, чтобы окончательно закрепиться в основной команде, но все, что не делается, делается к лучшему. Сейчас пришло такой момент, когда мне необходимо подумать, перезагрузиться и двигаться дальше. Хочу пожелать терпения, сил и здоровья всем. Берегите себя!", — сказал в прощальных словах Кириленко.

На счету нападающего пять матчей в футболке львовской команды.

Напомним, ранее Карпаты прекратили сотрудничество с Тимом Халлом.