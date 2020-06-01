Украина

Хавбек поведал о своей форме после травмы.

Полузащитник Колоса Денис Костышин высказал свое мнение о матче против Десны (0:2), а также рассказал о своем восстановлении после травмы.

"Я считаю, что мы очень здорово играли. Это мое личное мнение, мне понравилась игра, единственное неприятное — такой результат, который огорчил. Ну нельзя было проигрывать эту игру".

"Бывают такие игры, когда не знаешь, за счет чего ты проиграл. Бывает не по игре, бывает случайность. Главный минус в этой встрече, что мы не забили. Если бы мы использовали свои моменты первыми, то была бы совсем другая игра. А так — не забили первыми, потом пропустили случайный гол, и это привело к такой ситуации".

"Хочу очень поблагодарить за поддержку, которую мне оказывала команда, президент клуба, семья, болельщики, друзья. За эти полгода после травмы, когда восстанавливался, это была очень большая поддержка от них. Сейчас я в не самых лучших кондициях — мне еще нужно набирать и набирать. Надеюсь игры помогут мне, если тренерский штаб будет доверять. Плюс тренировки, и я надеюсь в ближайшее время я смогу набрать необходимую форму и помочь команде добиваться результата", — цитирует Костышина официальный сайт Колоса.

Ранее свое мнение о текущем ситуации команды в таблицы высказал главный тренер Колоса Руслан Костышин.