Украина

Защитник высказал свое мнение о скандальном эпизоде.

Защитник Динамо Виталий Миколенко дал свою оценку поединку против Шахтера, а также высказал мнение о фоле Дениса Попова на Тарасе Степаненко.

"Что касается физических кондиций, то в первом тайме все было хорошо, но начиная где-то с 70-й минуты начали хватать судороги. Но это нормально, учитывая, какой длительный период прошел с момента приостановки чемпионата".

"Морально же было приятно наконец-то ощутить игровой ритм. Жаль, что без зрителей, но болельщики устроили нам прекрасное файер-шоу перед заездом на стадион. Честно говоря, у меня мурашки по коже побежали – было очень приятно".

"Когда забивал Сидорчук, то Попов еле зацепил Степаненко, тем более неумышленно, поэтому я не считаю, что там было нарушение", — сказал Миколенко официальному сайту киевлян.

Ранее отмененный гол прокомментировал сам Попов, резко отреагировав на решение арбитра.