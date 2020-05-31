Украина

Защитник высказал свои эмоции в социальных сетях.

На Олимпийском состоялся центральный поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер комфортно обыграл Динамо (3:1).

Примечательно, что на 20-й минуте встречи Сергей Сидорчук открыл счет в игре, но арбитр матча Екатерина Монзуль отменила взятие ворот из-за фола Дениса Попова на Тарасе Степаненко.

Защитник киевлян не остался в стороне, гневно отреагировав на подобное решение в социальных сетях.

К слову, объяснение данному эпизоду дал сам Степаненко, заявив, что не стал бы симулировать.