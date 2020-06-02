Украина

Наставник рассказал о последних новостях в команде и планах на следующий сезон.

Игорь Костюк хочет, чтобы как можно быстрее наступила определенность.

"Во время двухмесячного карантина ребята работали онлайн. После того, как УАФ приняла решение, что не будут доигрываться чемпионаты U19 и U21, мы дали ребятам паузу. И сейчас ждем, когда будет понимание, хотя бы приблизительное, когда будет начинаться новый чемпионат. Чтобы определиться с датами старта предсезонной подготовки.

Предварительно будем встречаться в июле. В начале или в середине – это зависит от начала чемпионата.

Что касается путевки в Юношескую лигу УЕФА, то нужно обращаться к тому, что прописала УАФ. Чемпионство в U19 никому в этом сезоне не присуждается, смотрится по текущим результатам без объявления чемпиона. Далее нужно будет руководствоваться рекомендациями и предписаниями УАФ, так как они хотят сохранить 2 путевки для украинских команд в Юношескую лигу", — приводит слова Игоря Костюка официальный сайт Динамо.