УПЛ официально подтвердила даты и время начала матчей 26-го и 27-го тура, сообщил официальный сайт организации.

Расписание матчей 26-го тура

13 июня (суббота):

Мариуполь – Ворскла – 14:00
Заря – Динамо – 17:00
Олимпик – Львов – 19:30

14 июня (воскресенье):

Колос – Шахтер – 17:00
Александрия – Десна – 19:30

Расписание матчей 27-го тура

19 июня (пятница):

Мариуполь – Львов – 17:00
Ворскла – Днепр-1 – 19:00

20 июня (суббота):

Карпаты – Олимпик – 14:00
Шахтер – Александрия – 14:00

21 июня (воскресенье):

Динамо – Колос – 17:00
Десна – Заря – 19:30. 

Напомним, что украинская Премьер-лига возобновилась в субботу, 30 мая. 