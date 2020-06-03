Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время.
Фото: УПЛ
03 июня 2020, 01:25
УПЛ официально подтвердила даты и время начала матчей 26-го и 27-го тура, сообщил официальный сайт организации.
Расписание матчей 26-го тура
13 июня (суббота):
Мариуполь – Ворскла – 14:00
Заря – Динамо – 17:00
Олимпик – Львов – 19:30
14 июня (воскресенье):
Колос – Шахтер – 17:00
Александрия – Десна – 19:30
Расписание матчей 27-го тура
19 июня (пятница):
Мариуполь – Львов – 17:00
Ворскла – Днепр-1 – 19:00
20 июня (суббота):
Карпаты – Олимпик – 14:00
Шахтер – Александрия – 14:00
21 июня (воскресенье):
Динамо – Колос – 17:00
Десна – Заря – 19:30.
Напомним, что украинская Премьер-лига возобновилась в субботу, 30 мая.