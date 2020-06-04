Украина

Футболист прибыл в команду на перспективу.

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин прокомментировал подписание его командой контракта с сенегальским нападающим.

"Это молодой игрок. Он должен был приехать еще на наши январские сборы, но он из Сенегала, были большие проблемы с документами и рабочей визой. А потом начался карантин. Так получилось, что он только сейчас попал в нашу заявку. Футболист с очень хорошими данными. Это – подписание на будущее", — рассказал Костышин в интервью телеканалу Футбол.

Следующий матч ковалевцы проведут против луганской Зари — в субботу, 6 июня, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая-онлайн-трансляция матча 25-го тура УПЛ.