Украина

Полузащитник Динамо готов сыграть против Александрии.

Хавбек Динамо Николай Шапаренко готовился к игре с Александрией в общей группе, сообщил официальный Телеграм-канал Динамо. Николай принял участие в двусторонке команды.

Таким образом, Николай полностью восстановился после травмы задней поверхности бедра и готов играть.

В нынешнем сезоне Шапаренко провел девять матчей во всех турнирах за Динамо. В них 21-летний полузащитник забил один гол.

Пока что занимаются индивидуально защитники Йосип Пиварич и Никита Бурда, а также вингер Виктор Цыганков.

Динамо на данный момент идет на четвертом месте в Премьер-лиге, отставая от Десны и Зари по дополнительным показателям. Александрия имеет на три очка меньше киевлян.

Матч Динамо – Александрия состоится седьмого июня в Киеве. Вы сможете следить за ходом игры и обсуждать матч в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua, которая начнется в 17:00.