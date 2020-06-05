Украина

Хавбек Шахтера высказался о предстоящем поединке против Десны.

В рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер встретится с черниговской Десной. Полузащитник "горняков" Маркос Антонио поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Уже тренируемся чуть больше двух недель, поэтому успели набрать физическую форму. Сейчас полная концентрация на следующей игре против Десны, на разборе команды, чтобы мы смогли победить".

"Десна работает как и все, ради победы, ведь любая команда настроена побеждать. Шахтер всегда сложно добывает результат в матчах с Десной, поэтому нужно действительно постараться, чтобы их одолеть", — заявил Маркос Антонио в программе Футбол NEWS.

Напомним, поединок Шахтер Донецк — Десна Чернигов состоится шестого июня в 17:00 по киевскому времени. Встреча пройдет на стадионе Олимпийский, а номинальными хозяевами поля выступят "горняки".