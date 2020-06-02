Украина

Регламент матча 25-го тура УПЛ понес изменения.

Официальный сайт Шахтера сообщает, что грядущий поединок 25-го тура украинской Премьер-лиги против Десны состоится в Киеве на стадионе Олимпийский.

Напомним, по регламенту встреча должна состоятся в Чернигове, но клубы достигли соглашения о переносе матча в столицу. Отметим, что номинальным хозяином поединка также будут "горняки".

Таким образом, матч Шахтер — Десна состоится шестого июня на Олимпийском в 17:00.

В прошлом туре дончане в дерби сумели одолеть киевское Динамо. Ранее свое мнение о поединке высказал защитник "горняков" Исмаили.