Украина

Вратарь с оптимизмом смотрит в будущее.

Вратарь молодежной сборной Украины и Александрии Олег Билык вспомнил победу "сине-желтых" в молодежном турнире имени Лобановского, который состоялся год назад.

"Мы помним, что вошли в историю как победители престижного турнира. После того финального поединка я уже отыграл много матчей как за клуб, так и за молодежку, поэтому не успеваешь смотреть назад. Впереди новые горизонты", — цитирует кипера пресс-служба УАФ.

"Мы знали, что хозяева десять лет не выигрывали этот турнир. На этом тренеры часто акцентировали внимание. И в прессе было достаточно информации по этому поводу. Это придавало команде особой мотивации".

Также голкипер рассказал, почему сборная U-21 неудачно стартовала в отборе к Евро-2021, а также о том, какие шансы у "сине-желтых" в финальную часть.

"На мой взгляд, главная причина заключается в том, что к отборочному турниру мы играли футболистами 1998 и 1999 годов рождения, а перед официальными матчами к нам присоединились ребята 2000 года, которые в сборной U-20 играли в другой футбол. Команде не хватало взаимопонимания".

"Я с оптимизмом смотрю в будущее. На самом деле у сборной Украины неплохие шансы, поскольку впереди еще много матчей, в том числе и с конкурентами. Хотя на данный момент главное, чтобы турнир возобновился".

Также Билык поведал, какие перспективы у Александрии в УПЛ.

"В случае поражения наше отставание от Зари составляло бы уже девять очков. Находясь в первой шестерке, отыграть такой гандикап крайне сложно. Матч против луганчан был для нас чуть ли не решающим. Теперь шансы Александрии подняться выше в таблице немного увеличились", — завершил вратарь.

Напомним, в эти дни в Киеве должен был пройти турнир имени Лобановского, однако из-за пандемии он так и не состоялся. В прошлом году победителем соревнования стала команда Руслана Ротаня.