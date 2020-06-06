Украина

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.

Шахтер примет Десну в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги. Безоговорочным фаворитом этого поединка букмекерская контора Parimatch считает донецкий клуб.

Коэффициент на победу "горняков" составляет 1,41. Вероятность победы черниговского клуба оценивается коэффициентом 9. Шансы на ничью в поединке – 4,3.

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Любителям сенсационных результатов стоит рассмотреть вариант с волевой победой Десны с коэффициентом 18.

Матч Шахтер – Десна состоится в Киеве на НСК Олимпийский в субботу, 6 июня, и начнется в 17:00.