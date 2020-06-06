Украина

Football.ua представляет анонс матча 25-го тура чемпионата Украины.

В рамках 25-го тура первенства УПЛ безоговорочный лидер чемпионата Шахтер примет занимающую третье место Десну, ведущую борьбу за путевку в Лигу чемпионов.

Шахтер — Десна

Суббота, 6 июня, 17:00. Киев, НСК Олимпийский. Арбитр — Сергей Бойко (Киевская область). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Изначально поединок должен был состояться в Чернигове, однако по взаимной договоренности команд встреча пройдет в Киеве на НСК Олимпийский, а в Чернигов на матч с Десной Шахтер отправится в рамках 30-го тура (ориентировочно — 11 июля).

Стоит отметить, что в предыдущем, 24-м, туре Шахтер и Десна провели в чем-то схожие по сценарию матчи: испытав определенные сложности в начале поединков, в итоге нынешние соперники смогли сломить сопротивление Динамо и Колоса соответственно.

Эти результаты, в сочетании с поражением Зари от Александрии, привели к тому, что за восемь туров до финиша чемпион обеспечил себе 16-очковое преимущество над преследователями, и только чудо может помешать "горнякам" сохранить свой титул, а "северяне", набравшие одинаковое количество очков с Зарей и Динамо, занимают третью строчку в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям луганчанам, но опережая киевлян.

Учитывая, что Александрия, которой в воскресенье предстоит сразиться с Динамо, отстает от этой троицы всего на три очка, борьба за второе место, дающее путевку в квалификацию Лиги чемпионов, обострилась до предела.

Несмотря на то, что Десна за историю встреч с Шахтером в рамках чемпионата Украины не смогла взять у соперника ни одного очка, последняя очная встреча 23 февраля 2020 года выдалась очень напряженной.

С помощью системы VAR был отменен гол Гуцуляка в ворота Пятова, а победный мяч Шахтер забил уже в компенсированное время матча.

Учитывая тот факт, что турнирная мотивация у Шахтера практически отсутствует, если не считать желания порадовать своих поклонников и стремления как можно скорее официально оформить чемпионство, а Десна, наоборот, будет сверхмотивирована, есть шанс (пусть и небольшой) стать свидетелем подтверждения известного футбольного клише: "Порядок бьет класс".

В составах обеих команд нет дисквалифицированных футболисты, однако Шахтер по-прежнему не может рассчитывать на еще не вернувшихся в общую группу Малышева, Майкона, Бондаря и Бондаренко.

Интересные факты

– Команды провели между собой 6 официальных встреч, в которых 6 побед одержал Шахтер с общим счетом 12:2.

– В рамках первенства УПЛ (4 матча) Десна пока ни разу не смогла поразить ворота Шахтера.

– Домашняя беспроигрышная серия Шахтера продолжается с 21 апреля 2018 года: 26 побед и 5 ничьих.

– Если Десна не выиграет на Олимпийском, то в любом случае отпразднует «юбилей»: либо 10-е гостевое поражение, либо 10-я ничья.

– Беспроигрышная серия Десны в чемпионате составляет 5 матчей: 4 победы и 1 ничья.

– Любой результат, кроме ничейного, станет юбилейным для тренера – Десны: во главе разных команд в УПЛ Александр Рябоконь может отпраздновать либо 50-е поражение, либо 40-ю победу.

– Нападающий Десны Дмитрий Хлебас может сыграть 100-й матч в УПЛ.

Ориентировочные составы