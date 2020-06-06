Украина

Хавбек прокомментировал подготовку донецкого клуба.

Полузащитник Олимпика Андрей Кравчук рассказал о тренировочном процессе в донецком клубе и поделился ожиданиями от встречи с Мариуполем.

"Мы все хотим наверстать упущенное за эти два месяца паузы и, конечно, улучшить наше турнирное положение. Пробуем новые тактические схемы. Ищем оптимальные варианты, связки. Это постоянный процесс. Если говорить глобально, то практически ничего не поменялось. Игорь Петрович продолжает то направление, которое было выбрано еще при Висенте, но точечно прививает и свое видение, новые идеи.

Уже не раз я слышал о том, что футбол, который мы показываем отмечают эксперты и болельщики. И это, безусловно, приятно. Но тот факт, что мы не можем добиться победы уже долгое время говорит о наличии больших проблем. Мы каждый день работаем над тем, чтобы улучшить свою игру в фазах атаки и обороны.

Очень хотелось бы зацепиться за место, дающее право сыграть в плей-офф за еврокубки. Но для начала нужно прервать нашу безвыигрышную серию.

Мариуполь – команда с высококлассным подбором игроков, там много воспитанником Шахтера. Они показывают содержательный футбол. С ними всегда сложно играть. Мы хорошо изучили Мариуполь. У нас есть план на игру. Та команда, которая сделает меньше ошибок – та и выиграет матч. Нельзя терять концентрацию с первой и до последней минуты поединка. Именно это не позволило нам зацепиться за очки в Днепре", – рассказал Ткачук в интервью официальному сайту клуба.

Матч Олимпик – Мариуполь в 25-м туре УПЛ состоится в воскресенье, 7 июня.