Украина

Лидер киевлян уверяет, что команда сделает все, чтобы победить в оставшихся матчах.

Динамо после 24 туров чемпионата Украины делит вторую строчку турнирной таблицы с Зарей и Десной, уступая им по дополнительным показателям. Лишь на три очка отстает Александрия. Киевляне рискуют не попасть даже в квалификацию Лиги чемпионов, и это оказывает серьезное давление на команду, утверждает Беньямин Вербич.

"Все знают, что на Динамо всегда оказывалось большое давление. Думаю, в этом сезоне оно самое большое", — заявил Вербич в эфире Футбол News.

"Каждая следующая игра будет как финал для нас. Мы будем играть и стараться победить в каждом матче. В наших головах только следующая игра".

Ближайший поединок Динамо проведет против Александрии седьмого июня.