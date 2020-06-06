Украина

Гол Владислава Кабаева принес команде Виктора Скрипника непростую победу над Колосом (1:0).

В рамках 25-го тура УПЛ претендент на попадание в Лигу чемпионов луганская Заря принимала Ковалевский Колос. В предыдущем туре луганчане потерпели поражение, потому в этот раз не имели право на еще одну ошибку. Виктор Скрипник произвел сразу пять изменений в стартовом составе своей команды, оставшись недовольным некоторыми исполнителями. Привезший пенальти в матче с Александрией Абу Ханна мог забить быстрый гол ударом в ближний угол, но Волынец сыграл надежно, переведя мяч на угловой.

Хозяева полностью забрали мяч под свой контроль, оккупировав чужую половину поля, так что ковалевцам оставалось лишь рассчитывать на контратаки. Луганчане сперва пристреливались, нанеся несколько ударов по воротам, а затем таки повели в счете. Кабаев ворвался в штрафную, легко обыграл Гавриша и пробил мимо Волынца – 1:0. После забитого гола подопечные Скрипника не остановились на достигнутом, продолжив атаковать. Относительно скоро Иванисеня мог удвоить преимущество Зари в счете, но не попал по воротам, выиграв позиционную борьбу после подачи углового.

Луганчане продолжали гнуть свою линию, проводя атаку за атакой, и несколько раз могли забить во второй раз. У Леднева была отличная возможность отличиться прямым ударом со штрафного, но Богдан пробил очень неточно. Через несколько минут Громов пробил головой после подачи Кабаева, после чего на пути мяча оказался Ефремов, который перевел его на угловой. До окончания первой половины встречи хозяева провели еще несколько острых атак, но ни одна из них не привела к опасному моменту. Что касается Колоса, подопечные Руслана Костышина так и не нанесли ни одного удара по воротам в первом тайма, соответственно, не наиграв на забитый гол. Команды отправились на перерыв при минимальном преимуществе Зари.

Сразу же после перерыва Р. Костышин решил поменять нападающего — вместо незаметного Лысенко на поле вышел Кожушко, который должен был разнообразить игру команды впереди, но в итоге Олег лишь навредил гостям. Начало второй половины встречи выдалось сумбурным. Команды отличались грубостью, при этом не показывая содержательной игры в атаке. В отличие от первой 45-минутки, во второй Колос уже смело шел вперед, время от времени пробивая по воротам. Команды часто зарабатывали угловые, которые могли помочь забить, однако их подачи не приводили к угрозе каким-либо воротам. На 65-й минуте Кожушко оставил ковалевцев в численном меньшинстве после того, как получил вторую желтую карточку за грубую игру.

К чести гостей, после этого они не отчаялись. Уже через несколько минут вышедший на замену Д. Костышин мог сравнять счет ударом с близкого расстояния, но Василь не дал мячу оказаться в сетке. После удаления Кожушко, как ни странно, больше мячом владели как раз подопечные Р. Костышина. Хозяева же рассчитывали на контратаки, некоторые из них получились довольно опасными, но до реальной угрозе воротам Волынца дело не доходило.

В нескольких эпизодах игроки Зари оказывались на выгодных ударных позициях, но все же ни одному из них не удалось нанести прицельный удар по воротам. В концовке встречи гости отправились на финальный штурм ворот соперника. Луганчане же отбивались с заметным трудом, однако все же не пропустили. В компенсированное время, когда Волынец отправился в чужую штрафную, Каменюка забил в пустые ворота Колоса, но гол не был засчитан из-за офсайда. До финального свистка счет так и не претерпел изменений, так что команда Скрипника отпраздновала минимальную победу. Благодаря этому Заря укрепилась на второй строчке, оторвавшись от Динамо на расстояние в три набранных очка. При этом, у киевлян есть еще матч в запасе.

В 26-м туре Зарю ожидает принципиальный матч против киевского Динамо, а Колос попытается отобрать очки у донецкого Шахтера.

Заря - Колос 1:0

Гол: Кабаев, 13

Заря: Василь — Тымчик (Каменюка, 76), Вернидуб (Цвек, 76), Чеберко, Абу Ханна — Иванисеня (Перович, 80) — Леднев (Хомченовский, 79), Юрченко, Кочергин — Кабаев, Громов (Лунев, 61)

Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Парамонов (Максименко, 46), Черноморец — Богданов, Милько (Костышин, 63) — Ильин (Бондаренко, 83), Смирный, Вильхамссон (Морозко, 66) — Лысенко (Кожушко, 46)

Предупреждения: Иванисеня, Леднев, Цвек — Вильхамссон, Гавриш, Смирный, Кожушко

Удаление: Кожушко, 65 (повторное предупреждение)