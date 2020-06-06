Украина

Коллектив Луиша Каштру допустил на одну результативную ошибку меньше, чем подопечные Александра Рябоконя (3:2).

Субботняя порция поединков двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги была полностью посвящена противостояниям среди верхней шестерки команды. Одно из таковых проходило на поле столичного НСК "Олимпийский", где после выхода из карантина проводит свои домашние поединки донецкий Шахтер. Действующему чемпиону Украины в отчетном туре предстояло сразиться с очередным претендентом на вторую строчку по итогам текущего сезона — черниговской Десной.

Подопечные Луиша Каштру не долго переживали приятные эмоции от победы в прошлый уик-энд над самым принципиальным соперником на внутренней арене, сразу же вновь погрузившись в тренировочный процесс. Однако португальский специалист, даже не смотря на "опасный" статус противостояния с "северянами", решил не обойтись без небольшой ротации внутри стартового состава своей команды. Вокруг персон подрастающего десанта дончан в лице Анатолия Трубина, Маркоса Антонио и Фернандо в этот вечер крутилось много событий, но давайте обо всем по порядку.

Игру в изрядно прогретом летним солнцем Киеве Шахтер начал в привычном для себя ключе. Уже после первой обостряющей передачи на ход мог забивать Фернандо, однако Паст выстоял в эпизоде один на один с форвардом соперников. Не прошло и пары минут, как бразильца вновь вывел на ударную позицию прострел от лицевой на правом фланге в исполнении Додо, но тут уже Фернандо сполна реализовал свой шанс.

Десна после пропущенного мяча сразу же попыталась навязать соперникам прессинг на их половине поля, однако команды Рябоконя хватило лишь чуть больше, чем на четверть часа содержательной игры, после чего очередная атака "горняков" правым флангам обернулась назначением пенальти за игру рукой при блокировке прострела Додо от Мостового. Марлос с "точки" не смог переиграть Паста — Евгений вошел в кураж после отраженного пенальти в прошлом туре, однако уже при следующем подходе Марлос сумел завершить сольный проход мимо защитников ударом все в тот же левый нижний угол. Можно сказать, что таки добился своего персональным упорством.

Уходить на перерыв с двумя пропущенными черниговчанам уж никак было нельзя. Помог случай и неудачная попытка блокировки удара Филиппова от Матвиенко — мяч попал в руку защитника Шахтера, а Анатолий Трубин не разгадал намерений исполнявшего наказание Дмитрия Фаворова. Восстановить утраченное преимущество в два гола мог помочь своей команде Фернандо, но перед уходом на перерыв не реализовал подарок от Тамма.

Пятнадцать минут паузы были настоящим экзаменом для тренерского штаба Десны, а в попытке удивить оппонентов неожиданным решением Рябоконь переиграл самого себя. Переход на схему с тремя центральными защитниками гостям дался крайне тяжело. А тут еще и грубая ошибка Домбровского в центре поля подоспела в самый ненужный момент, после чего Марлос подправил неудавшуюся самонадеянную попытку Фернандо завершить сольный выход в контратаку.

На хет-трик украинский фланговый полузащитник хотел зайти еще за 20 минут до завершения основного времени, однако Мостовой не пустил мяч в сетку в эпизоде, когда Паст уже был отправлен на газон ложным движением Марлоса. Все это время Десна потратила на обратную перестройку тактической схемы, вернувшись к серьезным атакам лишь под занавес встречи. Откровенный привоз имени Матвиенко – Пихаленка помог отличиться Будковскому, а также подпортил статистику юному Трубину, но на большее "северяне" уже рассчитывать не могли, пусть и обстучали левый каркас ворот соперников несколькими минутами ранее.

В следующем туре донецкий Шахтер ожидает гостевое противостояние с Колосом, а черниговский Десна отправится в гости к Александрии.



Шахтер — Десна 3:2

Голы: Фернандо, 4, Марлос, 25, 51 — Фаворов, 32 (пен.), Будковский, 88

На 24-й минуте Марлос не забил пенальти (вратарь).



Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко (Пихаленок, 74) — Марлос (Соломон, 74), Маркос Антонио, Алан Патрик (Коноплянка, 59), Тайсон (Тете, 74) — Фернандо (Мораес, 79).



Десна: Паст — Фаворов, Тамм (Картушов, 66), Имереков, Мостовой — Огиря — Калитвинцев, Тотовицкий (Гитченко 46), Домбровский (Ермаков, 74), Кузик (Будковский, 74) — Филиппов (Хлебас, 86).



Предупреждения: Матвиенко, Маркос Антонио — Домбровский, Будковский