Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 25-го тура УПЛ.

Мариуполь вернется в футбол выездным поединком против Олимпика и попытается сильно не отстать от Днепра-1.

Олимпик — Мариуполь

Воскресенье, 7 июня, 14:00. Киев, стадион Динамо им. Лобановского. Арбитр — Александр Дердо. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Олимпик вернулся после карантина с целью сохранения прописки и надеждами на то, чтобы побороться за второе место в нижней шестерке. Очное противостояние с главным фаворитом секстета завершилось поражением. Подопечные Игоря Климовского не смогли дать достойный бой днепрянам, уступив со счетом 1:3.

Теперь же дончан ждет не менее сложный поединок против Мариуполя. В случае поражения уже можно будет опасаться неиграющие Карпаты, а не смотреть вперед с надеждами подняться повыше в турнирной таблицы. Олимпик показывает довольно симпатичный футбол, которому немного не хватает качественной реализации.

Мариуполь же так и не вышел из карантина. Впрочем, у команды Александра Бабича все в порядке, если не считать неудачный вояж во Львов. Команда остановилась на полпути из-за того, что у Карпат были выявлены случаи заражения коронавирусом.

Сложно предположить, насколько повлияет на результат отсутствие игровой практики у Мариуполя на прошлой неделе, но времени, чтобы провести полноценную подготовку к игре с дончанами было предостаточно. Команда Бабича, определенно, собирается навязать борьбу Днепру-1 за лидерскую позицию второй шестерки и для этого нужно побеждать.