Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 25-го тура УПЛ.

В очередном поединке чемпионата Украины Днепр-1 в ранге номинальных гостей сыграет со Львовом на своем поле.

Львов — Днепр-1

Воскресенье, 7 июня, 17:00. Днепр-1, Днепр Арена. Арбитр — Ярослав Козык. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Дирекция УПЛ ранее приняла решение перенести поединок между командами в Днепр, однако Львов остается в статусе номинальных хозяев и попытается дать бой сопернику в их же логове. Вряд ли днепряне получат какое-то преимущество ввиду отсутствия болельщиков на трибунах.





Львов в прошлом туре противостоял Ворскле и выглядел довольно неплохо с точки зрения физической готовности, но какого-то единства и настроя в действиях подопечных Меликяна не наблюдалось. Львовяне смогли отыграться лишь в компенсированное к матчу время благодаря реализованному одиннадцатиметровому удару.

Не до конца понятно, в каком настроении пребывает бразильская диаспора Львова, ведь Меликян получил "добро" на комплектацию состава таким, какой видится тренеру. Статус легионера никаким образом не поможет попасть в основу. Так, в игре против Ворсклы Меликян выпустил в старте всего лишь двух бразильцев.

Днепр-1 вернулся в отличной форме после карантина и сразу дал понять, что собирается бороться за место в Лиге Европы. Подопечные Михайленко легко разобрались с Олимпиком. Особое внимание стоит уделить новому тренеру днепрян по тактике — иностранный специалист сразу же вдохновил игроков, которые перед прошлой игрой лишь и говорили о том, что готовы удивить.

Днепр-1 довольно уверенно лидирует во второй шестерке и вполне может себе позволить продолжить пробовать что-то новое. Львов не показал какой-то изобретательности в атаке в игре против Ворсклы, а потому оборона днепрян может показаться непреодолимой, а вот от команды Михайленко непременно ждем забитые голы.