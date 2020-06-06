Украина

Защитник Динамо — о предстоящем матче против Александрии.

Артем Шабанов, который принимал участие в обоих мартовских поединках против Александрии в чемпионате и кубке Украины и отметился забитым мячом в одном из них, поделился своими ожиданиями от очередной встречи с александрийцами в ближайшее воскресенье.

"После матча с Шахтером и нашего поражения, конечно, осадок остался. Мы очень хотели победить, чтобы занять второе место и закрепиться на нем. Сейчас у трех команд — Динамо, Зари и Десны одинаковое количество очков, поэтому вся борьба еще впереди, начинаем заново".

"Нужно побеждать Александрию и Зарю в ближайших матчах – это очень важно. Думаю, к этим поединкам мы подойдем во всеоружии. Хорошо, что играть на Олимпийском, а не на другом стадионе, о чем ходили разговоры раньше. Это наш домашний стадион, и мы к нему привыкли".

"Александрия — неплохая команда, они демонстрируют силовой футбол. Обычно они играют за счет длинных передач. Главное не проиграть им в верховой борьбе и подборе мяча – тогда всё будет хорошо", — приводит слова Артема Шабанова официальный сайт Динамо.

Матч Динамо – Александрия состоится 7 июня в 17:00.