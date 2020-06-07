Украина

Полузащитник Десны прокомментировал поединок против Шахтера.

В 25-м туре украинской Премьер-лиги Десна уступила Шахтеру в Киеве – 2:3.

"Игра получилась довольно-таки тяжелой для нас. Шахтер заслуженно победил. Мы постараемся в дальнейших играх показывать свой футбол – сегодня это не получилось. Шахтер навязал свою игру. Будем бороться, все еще впереди", — заявил Огиря на послематчевой пресс-конференции.

На острие атаки Шахтера вышел не Жуниор Мораес, а Фернандо. Однако это не сыграло особой роли для Десны.

"В принципе, нас никто не удивил. Мы не готовились, что будет Мораес там или Фернандо. Это не повлияло на наши тактические построения", — отметил Владислав.

По ходу матча Десна перестроилась на игру в три центральных защитника.

"В перерыве так решил тренер. Думаю, после этого у Шахтера было меньше зон, чем в первом тайме. Обидно, что сами себе привезли голы. Но это футбол. Кто меньше ошибается – тот и выигрывает", — добавил Огиря.

Десна борется за второе место с Зарей, Динамо и Александрией.

"Мы между собой разговариваем с ребятами, что хотелось бы посмотреть в таблицу уже после окончания последней игры, тогда уже какие-то выводы делать. Сейчас все очень сильно может поменяться за один-два тура. Нужно стараться и отдаваться в каждой игре, чтобы выжать максимальный результат. А там жизнь покажет, как оно будет, какое место мы займем", — сказал хавбек.

После матча футболисты Десны буквально лежали на газоне.

"Против Шахтера ни одной команде не бывает легко. То, что физически команды тратят много сил – это заслуга "горняков". Мы действительно подустали в конце. Думаю, команда подсела и это было заметно. Молодцы, что выдержали темп, в принципе", — похвалил свою команду Огиря.

В следующем туре Десна сыграет на выезде против Александрии.