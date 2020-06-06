Украина

Шахтер выстоял в голевой перестрелке с Десной в матче 25-го тура УПЛ.

Коллектив Луиша Каштру допустил на одну результативную ошибку меньше, чем подопечные Александра Рябоконя.

В следующем туре донецкий Шахтер ожидает гостевое противостояние с Колосом, а черниговский Десна отправится в гости к Александрии.

Обзор матча:

Шахтер — Десна 3:2

Голы: Фернандо, 4, Марлос, 25, 51 — Фаворов, 32 (пен.), Будковский, 88

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко (Пихаленок, 74) — Марлос (Соломон, 74), Маркос Антонио, Алан Патрик (Коноплянка, 59), Тайсон (Тете, 74) — Фернандо (Мораес, 79).



Десна: Паст — Фаворов, Тамм (Картушов, 66), Имереков, Мостовой — Огиря — Калитвинцев, Тотовицкий (Гитченко 46), Домбровский (Ермаков, 74), Кузик (Будковский, 74) — Филиппов (Хлебас, 86).



Предупреждения: Матвиенко, Маркос Антонио — Домбровский, Будковский

На 24-й минуте Марлос не забил пенальти (вратарь).