Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги между донецким Олимпиком и Мариуполем.

Воскресная часть поединков очередного футбольного уик-энда УПЛ начнется в Киеве на поле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского. Олимпик, в качестве второй команды с конца турнирной таблицы нижней шестерки, предстанет в качестве хозяина арены в матче против команды с противоположного конца своей группы, Мариуполя, который так и не сумел должным образом вернуться с карантина на прошлых выходных.

Дончане в своей игре против Днепра-1 в прошлом туре уступили, что вынудило Игоря Климовского провести небольшую ротацию стартового состава. Место в воротах было доверено защищать Кичаку, Никита Кравченко уступит место на правом фланге полузащиты в пользу Виталия Балашова, а Кравчука в центре поля заменит Романовский. У Мариуполя отмечаем появление на острие атаки Андрея Кулакова, который в этом сезоне УПЛ еще не провел ни одного полного матча за свой клуб.

Олимпик: Кичак — Н. Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко — Цымбалюк — Балашов, Романовский, Политыло, Тейшейра — Шахаб.

Запасные: Бетим, Снурницын, Ксенз, Е. Пасич, Завийский, Вербный, Кравчук, Чогадзе, Баланюк.



Мариуполь: Гальчук — Чоботенко, Быков, Дава — Кирюханцев, Федорчук, Игнатенко, Мишнев, Горбунов — Кулаков, Топалов.

Запасные: Поспелов, Муравский, Яворский, Чурко, Корниенко, Кащук, Фомин, Дудик, Тищенко.

Матч Олимпик — Мариуполь начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.