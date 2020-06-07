Украина

Олимпик упустил победу над Мариуполем

Подопечные Игоря Климовского были близки к первому за полгода успеху в УПЛ, однако пропустили под занавес встречи (2:2).

Олимпик — Мариуполь, фото ФК Олимпик Донецк

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Олимпик — Мариуполь 2:2

Голы: Балашов, 16, Кравчук, 82 — Чоботенко, 35, Кащук, 85



Олимпик: Кичак — Н. Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко — Цымбалюк — Балашов (Баланюк, 75), Романовский (Кравчук, 64), Политыло, Тейшейра (Е. Пасич, 64) — Шахаб (Ксенз, 86).



Мариуполь: Гальчук — Чоботенко, Быков, Дава — Кирюханцев (Тищенко, 77), Федорчук (Кащук, 76), Игнатенко, Мишнев, Горбунов (Корниенко, 57) — Кулаков (Фомин, 64), Топалов (Чурко, 64).



Предупреждения: Зотько, Шахаб — Федорчук, Чоботенко