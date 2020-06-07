Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 25 тура УПЛ между Львовом и Днепром-1.

Зимний новичок Днепра-1 Андрей Цуриков полностью восстановился после еще одной травмы и наконец-то готов дебютировать в составе команды Дмитрия Михайленко в официальном матче против Львова. Также отметим возвращение в основной состав днепрян Игоря Когута, который остался на скамейке запасных в матче предыдущего тура.

Львов: Сарнавский — Гончар, Братков, Люлька, Бопесу — Борзенко, Жонатан — Татарков, Велвес, Шина — Яковелли

Запасные: Пеньков, Приймак, Ходаковский, Ныч, Богунов, Клименчук, Кравчук

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Цуриков — Когут, Кравченко — Тейлор, Ди Франко, Булеца — Супряга

Запасные: Клищук, Батагов, Полевой, Чичиков, Ярмолюк, Назаренко, Коркишко, Вакулко, Хобленко

Матч Львов — Днепр-1 начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.