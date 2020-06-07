Украина

Защитник Динамо — о матче против Александрии и о своем голе.

Динамо разгромило Александрию в матче 25-го тура УПЛ.

"Получается, Александрия — моя любимая команда (смеется). Когда я забил им первый мяч в октябре прошлого года во время домашнего матча в первом круге, вратарь Юра Панькив сказал: "Ты мне еще не забивал". После этого за каждый свой гол я извиняюсь перед ним (улыбается). В этот раз тоже извинился".

О своем праздновании:

"Я радовался таким образом, поскольку очень люблю рыбалку. Кроме того, мы с Колей Шапаренко и Даниилом Сухоручко договорились именно так отпраздновать взятие ворот".

О настроении:

"Оно приподнятое после каждой победы, а тем более крупной. Причина того, что, забив два мяча с пенальти, мы пропустили сами, наверное, в некоторой расслабленности. Но главное, что мы довели эту игру до логического завершения", — приводит слова Виталия Миколенко официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Александрия.