Украина

Правый защитник Динамо активно провел матч против Александрии.

Динамо разгромило Александрию в матче 25-го тура УПЛ, а Томаш Кендзера отличился двумя ассистами.

В первом случае Кендзера сориентировался после незабитого пенальти Буяльского и практически от лицевой линии отбросил мяч на Виталия, который открыл счет ударом с близкого расстояния.

Во втором тайме акцентированный прострел польского защитника должен был замкнуть Фран Соль, но после обидного промаха испанца на дальней штанге первым у мяча был Карлос де Пена.

Это первый матч для Томаша Кендзеры в составе Динамо, когда он отметился двумя голевыми передачами, сообщил официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Александрия.