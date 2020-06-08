Правый защитник Динамо активно провел матч против Александрии.
ТОМАШ КЕНДЗЕРА, ФОТО: ФК ДИНАМО
08 июня 2020, 00:24
Динамо разгромило Александрию в матче 25-го тура УПЛ, а Томаш Кендзера отличился двумя ассистами.
В первом случае Кендзера сориентировался после незабитого пенальти Буяльского и практически от лицевой линии отбросил мяч на Виталия, который открыл счет ударом с близкого расстояния.
Во втором тайме акцентированный прострел польского защитника должен был замкнуть Фран Соль, но после обидного промаха испанца на дальней штанге первым у мяча был Карлос де Пена.
Это первый матч для Томаша Кендзеры в составе Динамо, когда он отметился двумя голевыми передачами, сообщил официальный сайт Динамо.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Александрия.