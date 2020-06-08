Украина

Хавбек прокомментировал поединок против Львова.

Полузащитник Днепра-1 Андрей Цуриков высказался о своем первом поединке за новую команду, в котором днепряне одолели Львов (2:1).

"Рад вернуться в УПЛ, рад дебютировать за Днепр-1, а еще и отметиться голом в первом матче, было очень важно для меня. После длительного перерыва, эта игра стала первой для меня больше чем за год, ведь травма была серьезной, поэтому сейчас я счастлив вернуться в игру и помогать команде на поле".

"Результат был важен именно потому, что на поле были такие страсти. Важно было победить и доказать сопернику, что мы сильнее. Я считаю, что по игре это было видно, поэтому соперникам надо признавать поражение и гордо покидать поле".

"Считаю, что у нас уже взаимопонимания на поле отличное, хотя, конечно, нет предела совершенству. Мы над всем этим работаем. И физически тоже достаточно неплохо себя чувствовал, хотя последние 10-15 минут и было непросто, особенно когда идет штурм и много длинных передач, но, по большому счет, все выдержал", — цитирует Цурикова официальный сайт Днепра-1.

Ранее прошедший удачный поединок прокомментировал главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко.