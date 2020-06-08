Украина

Главный тренер Днепра-1 — о матче против ПФК Львов.

Днепр-1 одержал волевую победу над ПФК Львов в 25-м туре чемпионата Украины.

О том, как Днепр-1 добирался на матч и о самой игре:

"Да, выезд оказался непростым. Понимаю ваш юмор. Сам выезд оказался намного легче, чем игра. У нас не получалось быстро играть в первом тайме, быстро менять фланги. Это основная причина, из-за чего мы теряли мяч, не успевая развернуть игру. В результате создали недостаточно моментов в первом тайме".

"Во втором действовали лучше, но тоже отрезками. Если говорить в целом о второй тайм, концовку следует проводить увереннее. Когда команда всеми силами идет вперед, мы, имея такое количество быстрых игроков, должны за 10 минут провести хотя бы какую-то качественную быструю атаку".

"К сожалению, это не удалось, и, как следствие, последние минуты были нервными", — приводит слова Дмитрия Михайленко официальный сайт Днепра-1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Львов — Днепр-1.