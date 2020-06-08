Алексей Михайличенко стал лучшим тренером по итогам 25-го тура украинской Премьер-лиги, об этом сообщил сайт организации.

Под руководством 57-летнего специалиста киевский клуб разгромил Александрию (5:1).

Всеукраинское объединение тренеров по футболу выставило Михайличенко 4,6 баллов из 5 возможных.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Александрия