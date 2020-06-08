Украина

Защитник Динамо высказался о победе в матче с Александрией.

Динамо разгромило Александрию в поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги. Защитник киевского клуба Томаш Кендзера, оформивший две результативные передачи, прокомментировал положительный для своей команды результат.

"В первую очередь, я доволен, что мы победили в матче с Александрией, с которой обычно тяжело играть. Хорошо сыграла вся наша команда, и результат продемонстрировал, что мы сильнее Александрии. А что касается моей игры, то тоже доволен, что смог помочь команде, очень рад этому".

"Мы создаем очень много моментов, но большинство не используем. А вчера мы использовали полумоменты, в которых могли забить. Но Александрия — хорошая команда, против которой всегда тяжело играть. Конечно, если твой соперник остается в меньшинстве, играть легче, потому что появляется больше пространства на поле, больше места для каждого игрока", — приводит слова Кендзеры официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Александрия.