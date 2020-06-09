Украина

Футболист считает, что неплохо себя проявил в двух последних матчах.

Вингер киевского Динамо Георгий Цитаишвили, получивший свой шанс в связи с травмой Виктора Цыганкова, признался в том, что может принести команде намного больше пользы.

"Каждому игроку дают шанс, прежде чем делать выводы. Я этого шанса ждал долго. Теперь о моей игре будут судить президент, тренерский штаб и журналисты. Я свое дело сделал и знаю, что это не мой предел, я могу намного больше. Если не брать во внимание то, что я не играл почти весь сезон, то в своей первой игре я сыграл неплохо как физически, так и с мячом", — рассказал футболист в интервью телеканалу Футбол.

Цитаишвили вышел в старте на матчи против Шахтера и Александрии. В первом поединке футболист совершил результативную передачу, а во втором заработал пенальти.

В нынешнем сезоне Цитаишвили принял участие в 7 матчах за "бело-синих" во всех турнирах, отметившись 2 ассистами.