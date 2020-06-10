Украина

Комитет арбитров УАФ сделал интересный выбор на центральный матч 26-го тура УПЛ.

На предстоящих выходных состоится, пожалуй, один из ключевых поединков текущего сезона украинской Премьер-лиги. Луганская Заря примет киевское Динамо. Обе команды имеют равное количество очков и соревнуются за серебро, которое даст путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Накануне комитет арбитров УАФ объявил о судейских назначениях на предстоящий тур. Примечательно то, что центральный матч 26-го тура рассудит Николай Балакин, который является уроженцем Киева.

Согласно регламенту, на поединок команд должен быть назначен арбитр, который не представляет ни один из городов команд-участниц. Однако Балакин официально представляет Киевскую область, что не перечит уставу.

Стоит отметить, что родной дед по имени Николай с 1940-го по 1946-й , а затем и родной дядя Игорь с 1957-го по 1959-й выступали за киевское Динамо.

Матч Заря — Динамо состоится в субботу, 13 июня, в 17:00 в Запорожье на Славутич-Арене. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка 26-го тура УПЛ.