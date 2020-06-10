Украинская ассоциация футбола назначила арбитров на поединки ближайшего тура.
ФОТО: УПЛ
10 июня 2020, 00:35
Официальный сайт Комитета арбитров УАФ опубликовал информацию, кто будет обслуживать ближайшие матчи чемпионата Украины.
13 июня (суббота)
14:00 Мариуполь – Ворскла – Дмитрий Кутаков (Киевская область);
17:00 Заря – Динамо – Николай Балакин (Киевская область), арбитр ВАР – Сергей Бойко (Киевская область);
19:30 Олимпик – Львов – Дмитрий Кривушкин (Харьков).
14 июня (воскресенье)
17:00 Колос – Шахтер – Виктор Копиевский (Кропивницкий);
19:30 Александрия – Десна – Евгений Арановский (Киев), арбитр ВАР – Виталий Романов (Днепр).
Ранее сообщалось, что УПЛ перенесла матч Динамо — Колос.