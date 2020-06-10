Украина

Игрок Динамо высказался о предстоящем матче против Зари.

Полузащитник киевского Динамо Александр Караваев поделился ожиданиями от следующего матча своей команды с луганской Зарей, которая является прямым конкурентом "бело-синих" в борьбе за вторую строчку турнирной таблицы УПЛ.

"Конечно, команда для меня не чужая, ведь я провел почти пять лет, выступая за Зарю. Хорошо знаю структуру команды и клуба. Ожидаю очень зрелищной игры, хоть она и пройдет без болельщиков. Накал будет сумасшедший, так как все прекрасно понимают, какая важная это игра. Хотя у нас все игры важные, но предстоящая – наверное, самая важная. Поэтому настрой будет максимальный".

"Не настраиваюсь на этот матч как на особенный. Конечно, нельзя забывать то, что было в моей карьере, я долгое время выступал за этот клуб. Но сейчас я игрок Динамо, все мои мысли только о Динамо. Поэтому это очередной соперник, на игру с которым я настраиваюсь так же, как и остальные ребята".

"Мы в первую очередь смотрим на свою игру, как ее улучшить, чтобы по игре превзойти соперника и потом уже смотреть на все остальные показатели. Будем исправлять ту ситуацию, которую мы сами и допустили. Настраиваемся только на победу!" — приводит слова Караваева официальный сайт Динамо.

Матч Заря — Динамо состоится в субботу, 13 июня. Ранее сообщалось, что УПЛ изменила время начала матча.