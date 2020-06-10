Украина

Встреча команд состоится позже, чем планировалось изначально.

Дирекция УПЛ изменила время начала поединка 27-го тура первенства Украины между Динамо и Колосом.

Как сообщает официальный сайт киевлян, матч начнется в 19:30, а не в 17:00, как планировалось изначально.

Напомним, ранее УПЛ приняла решение перенести поединок между командами с 21 июня на понедельник, 22 июня.

На данный момент Динамо делит вторую строчку с Зарей, отставая от лидирующего Шахтера на 16 очков. Колос же идет на 6-м месте в турнирной таблице, имея в активе 26 пунктов.

Ранее сообщалось, что матч Заря – Динамо рассудит уроженец Киева.