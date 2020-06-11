Украина

Уругваец позитивно отметил трансфер к "бело-синим".

Хавбек киевского Динамо Карлос Де Пена рассказал о том, что трансфер в украинский гранад очень положительно повлиял на его карьеру.

"Я переходил после не очень хорошего года в Насьонале. Я играл достаточно много, но не показывал того, что ожидал или от меня ожидали. Переезд в Динамо стал для меня перерождением, я получил то признание, в котором нуждался. Также 100% я стал лучше физически", — цитирует уругвайца ESPN Deportes со ссылкой на Radio Uruguay.

Уругваец перебрался в Динамо в апреле 2019-го в статусе свободного агента. За это время футболист отыграл 37 матчей, отметившись 7 голами и 7 результативными передачами.

Следующий матч киевляне проведут против Зари — в субботу, 13 июня, в 19:30 в Запорожье. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция центрального поединка 26-го тура УПЛ.