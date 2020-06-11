Украина

Француз рассказал о предстоящей встрече "олимпийцев".

Полузащитник Олимпика Максим Тейшейра поделился своим мнением о предстоящем матче со Львовом в 26-м туре УПЛ.

"Мы провели отличный поединок против Мариуполя, и лишь невезение не позволило нам добыть победу. Поэтому что-то кардинально менять в тренировочном процессе не имеет смысла. Недельный подготовительный цикл проходил в обычном рабочем режиме. Мы на правильном пути. Есть определенные тактические нюансы, которыми с нами поделился тренерский штаб, но об этом я, конечно, говорить не стану. Думаю, еще две игры, и мы выйдем на пик своей формы.

Во второй шестерке все команды примерно одного уровня. Это будет матч равных соперников. Если мы будем транжирить моменты, как в игре с Днепром-1 или с Мариуполем, то рассчитывать на победу будет сложно. Нужно выходить на поле единой командой, биться друг за друга, и победа будет за нами", – рассказал Тейшейра в интервью официальному сайту клуб.

Матч Олимпик – Львов состоится в Киеве в субботу, 13 июня, и начнется в 19:30 по киевскому времени.