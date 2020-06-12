Украина

Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Пандемия коронавируса крайне негативно повлияла на мир футбола, а ярчайшим примером этому служит перенос Евро-2020 на следующий год.

Данный турнир национальных сборных должен был стартовать сегодня, 12 июня, но по известным причинам болельщикам придется подождать до 2021 года.

Стоит отметить, что на чемпионат Европы успешно квалифицировалась сборная Украины, которая в рамках группового этапа встретится с Нидерландами, Австрией и победителем матчей плей-офф в четвертой корзине.

Напомним, ранее стало известно, что подопечные Андрея Шевченко сыграют с Нидерландами на чемпионате Евро в 2021 году в Амстердаме. Поединок пройдет на стадионе Йохан Кройфф Арена.