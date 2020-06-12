Украина

Игрок Александрии высказался о предстоящем матче против Десны.

Александрия потерпела разгромное поражение от киевского Динамо в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги (5:1), а в следующем матче сойдется с черниговской Десной. Нападающий александрийцев Денис Безбородько поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"В обычном режиме готовимся, ничего сверхъестественного не тренируем. Также готовимся к Десне. Для меня это особенный поединок, поэтому буду настраиваться как можно лучше, чтобы показать все свои сильные качества. А там посмотрим, как получится после игры".

"Игру с Динамо уже забыли, причем сразу. Такие поединки нужно быстро забывать. Атмосфера рабочая", — заявил Денис Безбородько в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Александрия — Десна запланирован на воскресенье, 14 июня. Начало поединка — в 19:30 по киевскому времени.