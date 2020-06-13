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Football.ua анонсирует центральный поединок 26-го тура украинской Премьер-лиги.

В Запорожье состоится центральный поединок 26-го тура украинской Премьер-лиги. Луганская Заря примет киевское Динамо. Команды борются за вторую строчку в турнирной таблице, которая даст путевку в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Суббота, 13 июня, 17:00. Славутич-Арена, Запорожье. Главный арбитр — Николай Балакин (Киевская область). Прямая трансляция на телеканале 2+2.

Заря — не удобный соперник для Динамо в текущем сезоне. В матче первого круга в Запорожье "бело-синие" вели по ходу матча 2:0 и, казалось, что победа у них в кармане, однако, хозяева все же сумели переломить ход поединка и вырвать ничью, чему поспособствовал шикарный гол Жоэля Абу Ханны ударом через себя. В матче второго круга Заря вновь шокировала киевлян, обыграв тех на Олимпийском 2:1.

К сегодняшнему поединку команды подходят в ситуации, когда у обеих по одинаковое количество очков, что делает борьбу за серебро еще острее. Также стоит отметить, что конкуренция за второе место не заканчивается лишь на Заре и Динамо. Реальную борьбу за высокие позиции также ведут с луганчанами и киевлянами Десна, отстающая на три пункта, и Александрия, отстающая на шесть.

После возобновления сезона обе команды имеют одинаковые результаты — по одной победе и поражению. Заря на выезде лишь в концовке матча уступила Александрии (0:1), но затем дома в непростом поединке обыграла Колос (1:0). Динамо в Классическом дерби против Шахтера упустило даже ничью за счет невнятного второго тайма (1:3), но затем реабилитировалось и отыгралось на Александрии дома (5:1).

У хозяев не сможет сыграть Богдан Леднев, у которого перебор желтых карточек. Даже если бы хавбек не отсиживал дисквалификацию, его появление в игре против клуба, которому принадлежит его контракт, был бы маловероятным. Заре пришлось бы платить слишком большие деньги динамовцам за выход на поле арендованного у них игрока, о чем рассказывал экс-директор Зари Сергей Рафаилов. Такая же ситуация с Александром Тымчиком. Именно поэтому Виктору Скрипнику придется искать других игроков на их позиции.

У киевлян восстановился после травмы недавний лазаретник Виктор Цыганков, однако, вряд ли Алексей Михайличенко рискнет выпустить Виктора с первых минут игры, но вполне стоит ожидать появление вингера по ходу матча.