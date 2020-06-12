Украина

"Северяне" настраиваются лишь на победу в поединке против александрийцев.

Полузащитник черниговской Десны Леван Арвеладзе прокомментировал проигранный Шахтеру (2:3) поединок своей команды, а также анонсировал матч следующего тура.

"Игра против Шахтера была очень тяжелой, но я видел, что каждый пытался выложиться на максимум. У каждой команды были шансы на победу, каким бы сильным ни был соперник", — цитирует футболиста официальный сайт клуба.

Предстоящий поединок "северяне" проведут против Александрии, от которой у них гандикап в три очка.

"Александрия — боевая команда, но Десна ничем не уступает: целенаправленно готовимся к матчу и всеми силами будем стараться привезти в Чернигов победу".

Матч Александрия — Десна состоится в воскресенье, 14 июня, в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.