Матч состоится на Минай-Арене.
Екатерина Монзуль, фото УАФ
12 июня 2020, 13:19
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола определился с официальными лицами на полуфинальный поединок Кубка Украины, в котором сойдутся Минай и киевское Динамо.
Как сообщает сайт УАФ, главным арбитром станет Екатерина Монзуль из Харькова. Ассистентами рефери станут Марина Стрелецкая из Сум и Александра Ардашева из Киева.
Также в матче будет работать система VAR, за которую будет отвечать Евгений Арановский из Киева.
Поединок Минай — Динамо состоится 17 июня на Минай-Арене. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.