Украина

Матч состоится на Минай-Арене.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола определился с официальными лицами на полуфинальный поединок Кубка Украины, в котором сойдутся Минай и киевское Динамо.

Как сообщает сайт УАФ, главным арбитром станет Екатерина Монзуль из Харькова. Ассистентами рефери станут Марина Стрелецкая из Сум и Александра Ардашева из Киева.

Также в матче будет работать система VAR, за которую будет отвечать Евгений Арановский из Киева.

Поединок Минай — Динамо состоится 17 июня на Минай-Арене. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.